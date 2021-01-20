Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала один зі своїх подіумних образів

На фото Келлі здалася в білих трусиках і ліфі. Ззаду у Гейл можна побачити ефектні крильця. Красуня в такому вигляді пройшлася по подіуму, ставши перед камерою. Дівчина не соромилася себе показати і виблискувала бездоганною фігуркою в провокаційному образі, завдяки чому кадр вийшов максимально пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай дівчину засипають компліментами:

"Сподіваюся, ти теж любиш", " Сподіваюся, ти дочка менше дбаєш. Ісус Христос, бідолаха", "Ти виглядаєш досить красиво", "мій день тільки починається", "так, красиве фото і ти дуже красива", "я впевнений, що так і буде, після перегляду твоїх відчуттів", "Викликає захоплення".

Ми писали, що знаменита модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл посвітила на пляжі формами в міні-бікіні.

Модель одягла крихітне бікіні, яке прикрило лише найінтимніші частини тіла. При цьому маленький купальник був майже тілесного кольору і, чи не зливаючись зі шкірою, створював враження - модель і зовсім гола.

Нагадаємо, мокра Келлі Гейл з Victoria's Secret засліпила розміром "персиків" в леопардовому бікіні

А ще Politeka повідомляла, що ідеальна Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула своїми засмаглими "булочками" на пляжі

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret потягнула за трусики бікіні, розбурхуючи сміливі мрії



