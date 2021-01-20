Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала один зі своїх подіумних образів
На фото Келлі здалася в білих трусиках і ліфі. Ззаду у Гейл можна побачити ефектні крильця. Красуня в такому вигляді пройшлася по подіуму, ставши перед камерою. Дівчина не соромилася себе показати і виблискувала бездоганною фігуркою в провокаційному образі, завдяки чому кадр вийшов максимально пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай дівчину засипають компліментами:
"Сподіваюся, ти теж любиш", " Сподіваюся, ти дочка менше дбаєш. Ісус Христос, бідолаха", "Ти виглядаєш досить красиво", "мій день тільки починається", "так, красиве фото і ти дуже красива", "я впевнений, що так і буде, після перегляду твоїх відчуттів", "Викликає захоплення".
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Ми писали, що знаменита модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл посвітила на пляжі формами в міні-бікіні.
Модель одягла крихітне бікіні, яке прикрило лише найінтимніші частини тіла. При цьому маленький купальник був майже тілесного кольору і, чи не зливаючись зі шкірою, створював враження - модель і зовсім гола.
Нагадаємо, мокра Келлі Гейл з Victoria's Secret засліпила розміром "персиків" в леопардовому бікіні
А ще Politeka повідомляла, що ідеальна Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула своїми засмаглими "булочками" на пляжі
Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret потягнула за трусики бікіні, розбурхуючи сміливі мрії