Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала один из своих подиумных образов

На фото Келли показалась в белых трусиках и лифе. Сзади у Гейл можно увидеть эффектные крылышки. Красотка в таком виде прошлась по подиуму, став перед камерой. Девушка не стеснялась себя показать и сверкала безупречной фигуркой в провокационном образе, благодаря чему кадр получился максимально пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно девушку засыпают комплиментами:

"Надеюсь, ты тоже любишь", "Надеюсь, ты дочь меньше заботишься. Иисус Христос, бедняжка", "Ты выглядишь довольно красиво", "мой день только начинается", "Да, красивое фото и ты очень красивая", "Я уверен, что так и будет, после просмотра твоих ощущений", "Вызывает восторг"

Мы писали, что знаменитая модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл посветила на пляже формами в мини-бикини.

Модель надела крохотное бикини, которое прикрыло лишь самые интимные части тела. При этом маленький купальник был почти телесного цвета и, едва ли не сливаясь с кожей, создавал впечатление - модель и вовсе голая.

Напомним, мокрая Келли Гейл из Victoria’s Secret ослепила размером "персиков" в леопардовом бикини

А еще Politeka сообщала, что идеальная Келли Гейл из Victoria’s Secret сверкнула своими загорелыми "булочками" на пляже

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