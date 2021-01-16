Известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала свой шикарный загар в бикини

Знаменитость демонстрирует сочные формы на пляже, пишет Politeka.net. Келли Гейл позировала в этот раз в бикини цвета капучино.

Модель стояла возле дерева, закинув руку и потрогав волосы.

Келли немного выгнулась, выставив упругие ягодицы в бикини. Шикарная пятая точка была влажной то ли от воды, то ли от лосьона.

Грудь приманивала взгляд в купальнике, который ее отлично подчеркнул.

Плоский живот и тонкая талия - выглядят не менее впечатляюще, как и стройные ножки.

Звезда, вероятно, была без макияжа. Она приоткрыла пухлые губы и смотрела в камеру.

В подписи звезда поставила лишь смайлик: "🌴".

За пять часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много хвалебных комментариев, которых достойна фигура модели.

"Очень аппетитно", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что на Инстаграм звезды подписаны 1,4 миллиона пользователей сети.

Стоит отметить, что Келли Гейл для поддержания себя в форме начинает свой день с тренировки. Звезда любит боксировать.

После этого модель завтракает. Ее рацион составляет простой йогурт, домашнее фисташковое масло и домашнего приготовления, без зерен мюсли с измельченным яблоком.

В перекусах звезда употребляет хрустящий хлеб с авокадо, сыром из козьего молока, сушеным инжиром, и с грецкими орехами. Также в ее рационе есть темный шоколад.

На обед брюнетка предпочитает куриную грудку со спаржей, шпинатом и грибами.

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