Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как проводит день на пляже

Звезда в этот раз показалась в розовом бикини сидя на песке. Образ красотка дополнила бейсболкой, а в руках держала книгу. Девушка раздвинула ножки на снимке, а руками потянула за трусики бикини, завлекая пикантностью, благодаря чему фото получилось максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пляжный день с хорошей книгой", - написала звезда.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Но откуда бикини?", "Вы можете порекомендовать эту книгу ??", "Вау!!!! У тебя очень соблазнительный стиль !!!!", "Как можно спокойно смотреть на эту позу", "Доброе утро, детка", "Хорошая книга - всегда позитивная компания", "Хорошее фото. Где ты родилась?", "Ты потрясающе выглядишь, Келли!", "Мой идол", "Ты выглядишь потрясающе", "Есть ли пляж для вашей рекомендации?".

Сообщалось, что известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала свои идеальные изгибы на пляже.

Красотка надела крохотный купальник и записала в нем стори. Келли блеснула немаленькой грудью под треугольными лоскутками ткани. Белоснежные оборки по краям прибавили образу нежности.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret развернулась, подразнив аппетитными "булочками" в дерзкой сетке

А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret в самых соблазнительных позах блеснула своим достоинством на пляже

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