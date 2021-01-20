Співачка Таїсія Сватко, яку всі знають як Таюне, намагається не порушувати багаторічні традиції на Водохреща

Архівне відео з'явилося у фанатському Instagram-акаунті.

На кадрах видно, як Таюне в компанії свого чоловіка Олега Винника і Олександра Пономарьова вирішили "зануритися" у воду на Водохреща.

Відеоролик був записаний не в Україні, а на одному з люксових курортів, оскільки ззаду за артистом можна побачити Пальми.

Спершу тріо виконали традиційну "водохресну" пісню "А той третій празник - святе Водохреща", а потім всі разом перехрестилися і тричі поринули у воду.

Найцікавіше, що скромниця Таюне засвітилася в кадрі в купальнику, а Олег Винник і Олександр Пономарьов занурювалися у воду роздягнені по пояс в одних плавках.

Фанати миттєво відреагували на публікацію і привітали українських зірок з одним з головних православних свят.

"І вас Олег і тебе Таюнчик зі святом", "Люблю" ," і вас зі святом Водохреща! Будемо здоровими і радіємо ми вашими успіхами!", "Як же класно ви співаєте! З Хрещенням Господнім! Вода водохресна, свята нехай від хвороб захистить... Ось всіх напастей охороняє, здоров'ям, радістю підбадьорить! Нехай приходить тихе свято в цей день у Ваш будинок", "відмінно, молодці, усі по курортах, а свято ніхто не відміняв", - написали вони в коментарях.

Відзначимо, про Таїсії Сватко (Таюне) мало що відомо. Лише в рідкісних інтерв'ю зірка розповідає деякі факти про себе.

Красуні 46 років, вона закінчила Канівське училище культури і мистецтва. З чуток, Олег і Таїсія познайомилися в музичному гуртожитку, де між ними спалахнула любов, і її називають "таємною" дружиною музиканта.

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