Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в новому ніжному образі

На фото Світлана позує в білому боді, роблячи акцент на шикарних ніжках. На дівчині більше нічого не було, образ Ходченкова доповнила яскравим манікюром. Красуня залишила волосся розпущеним, дозволивши зняти себе в русі, додавши динамічності кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви прямо як дівчинка виглядаєте на цьому фото", " Так ніжно і естетично!", "Молодість, це завжди красиво", " шикарні, сексуальні, красиві, розкішні, карколомні, довгі, чарівні ноги!!!", "Де тут два лайка можна поставити?", "Цікавий бодік на точеній фігурі Свєти", "Ох вже ці чарівні ніжки!!!!", "Яка ви чарівна!", "Принцеса краси", "така милота", "краще за всіх".

Ми писали, що зірка фільмів студії «Квартал 95» Світлана Ходченкова вразила витівкою в сукні з декольте і келихом в руках.

Так, на опублікованій фотографії Ходченкова позує в чорній сукні з глибоким декольте, елегантно вмостившись і тримаючи в руках келих з напоєм. Образ красуня підкреслила значною ланцюжком і помітним макіяжем.

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