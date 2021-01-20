"Холостячка" Ксенія Мішина здивувала монологом про саморозвиток

Перша в Україні "Холостячка" Ксенія Мішина продовжує вести щирі бесіди зі своїми численними шанувальниками у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу вона підняла тему того, що їй допомагає рухатися до успіху, пише Politeka.net.

У своїй публікації Ксенія Мішина показала себе з незвичної для багатьох боку: на знімку зірка в чорному вбранні та з темним макіяжем присіла на підлогу в оточенні свічок, направивши серйозний погляд в камеру.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ксенія Мішина (@misha.k.ua)

Знаменита "Холостячка" позує в довгій і трохи вінтажній сукні чорного кольору з глибоким вирізом на спині, всім своїм виглядом показуючи, наскільки глибокі її думки в цей момент. Зірка піднесла одну руку до чола, а другу звісила вниз, спершись на коліно. Напівтемрява, що панував навколо, додавав композиції таємничості і акцентував увагу на свічках, що горіли і м'яко освітлювали обличчя Ксенії.

Такий вибір фото не став випадковим, адже Ксенія Мішина супроводила публікацію довгим монологом про те, що допомагає їй просуватися до успіху, і як вона справляється з небажанням що-небудь робити.

За її словами кожен повинен виховувати в собі силу волі та тренувати її, немов м'яз.

"Як змусити себе йти і робити, якщо не хочеться/не можеться?!

Так в цьому і криється сакральний сенс, робити потрібно через не хочу! Всупереч слабкості і жалості до себе просто йти і робити" - радить Кенія Мішина, а також додає, що потрібно ставити собі цілі і досягати їх.

Фанати "Холостячки" прийшли в захват і від нової фотографії зірки, і від її слів і погодилися з цими твердженнями, лише додавши, що потрібно ще й мріяти.

"Плани - наше все! А ще не забувайте мріяти, а то інакше, заради чого ось це все?", "Яка краса", "Чарівна", "Неймовірна", "Дуже важливі слова", - написали фоловери.

Нагадавши, з"Холостячка" Мішина влаштувала прочуханку Еллерту, домашні кадри: "я буду тебе зараз..."

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина без макіяжу і зачіски показала, якою її бачить Еллерт вранці: "настав той день..."

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина подражнила новими натяками на вагітність, Еллерт буде щасливий: "нарешті..."