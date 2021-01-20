Зірка не може прийти в себе

Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, поділилася інформацією про особисте горе

Артистка здивувала своїх шанувальників новиною про трагедію, передає Politeka.net. Камалія розмістила у своєму Instagram чорно-біле фото зі своїм другом.

На знімку шикарна блондинка обняла свого друга дизайнера Сергія Єрмакова. Про смерть останнього стало відомо сьогодні, 20 січня.

Відомо, що дизайнеру було 48 років, він хворів на діабет і останні роки життя пересувався на інвалідному візку.

За словами співачки і телеведучої Анжеліки Рудницької, модельєр практично втратив зір, але не втрачав бажання творити й працювати.

У своєму пості, вищеназвана Камалія, здається не може прийти в себе від трагічної новини.

"Сергію, дорогий, як же так?.. Ти назавжди залишишся жити в твоїх шедевральних творіннях. Царство Небесне, друже🕯 🙏", - написала артистка.

За дві хвилини пост зібрав трохи коментарів.

"Я навіть не знала що це сталося (((дуже шкода, дуже (((Царство Небесне🙏 😭", "так,дуже шкода,важка у нього було життя,хоч і барвиста...",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Єрмаков завоював статус культового українського дизайнера.

Модельєр шив вбрання не тільки для Камалії, але і для Світлани Лободи, Даші Астаф'євої, Надії Мейхер та інших знаменитостей.

Творчість українського кутюр'є цінували зарубіжні fashion-гуру, такі як Жан-Поль Готьє та В'ячеслав Зайцев.

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