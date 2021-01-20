Український співак Віталій Козловський показав нові рельєфи на тілі

Красунчик Віталій Козловський давно зводить з розуму прихильниць своїм накачаним рельєфним тілом, але остання публікація артиста в Instagram доводить, що карантин не пройшов для нього безслідно: замість бажаних "кубиків" фанати побачили помітний кругленький живіт, пише Politeka.net.

Віталій Козловський давно асоціюється з ідеальними чоловічими формами, адже він активно демонструє результати своїх наполегливих тренувань в залі, підкреслюючи м'язисте тіло і виставляючи його напоказ перед шанувальниками в соцмережі.

Але, мабуть, артисту трохи набридли численні солодкуваті коментарі про його зовнішність і він вирішив розбавити її помітними змінами. Козловський показав фото, де його вага і параметри значно змінилися і виросли в ширину.

На знімку Віталій Козловський позує без сорочки, хоча вона йому тут явно не завадила б, оскільки на першому плані знаходяться значних розмірів пивний живіт і трохи обвислі чоловічі груди.

Звичайно, так співак вирішив розбавити атмосферу і трохи пожартувати над собою і своїм іміджем. Результати його роботи в фоторедакторі вражають, адже зі знаменитого накачаного красеня-брюнета Козловський перетворився на середньостатистичного чоловіка, який не уявляє своє життя без дивана і пляшечки пива.

Сам Віталій Козловський підписав свою роботу жартівливими виправданнями про те, що нове тіло - це вплив різдвяної куті та карантину. Але фанати зрозуміли гумор співака і підтримали його зустрічними жартами в коментарях.

"У цьому щось є", "Побічний ефект після купання в -12", "Більше схоже, що там хтось оселився місяців 5 так тому", "Жесть",- написали фоловери в соцмережі.

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