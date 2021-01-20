Актриса і "дівчина Бонда" Ольга Куриленко знає, як дивувати своїх фанатів
Нове фото популярна актриса опублікувала в мікроблозі Instagram.
Цього разу українська актриса Ольга Куриленко вразила різкою зміною образу.
Українська "дівчина Бонда" за допомогою фотошопу і ефектів підставила своє обличчя на фотографію, зроблену в 30-50-их роках минулого століття.
Посивілий Кіркоров розійшовся не на жарт і змусив Бузову стогнати: "Мені боляче!"
Анджеліна Джолі збентежила виглядом без білизни в компанії чоловіків: "Бред Пітт багато втратив"
"Збиратимуть по шматочках": похід на гірку закінчився бідою для восьмирічної українки
Влад Яма з "Танців з зірками", який покинув Україну, показав, де тепер живе: "За секунди все змінюється..."
Продовження локдауну, в Кабміні екстрено оголосили своє рішення: "З 25 січня ми перейдемо в..."
Після "перевтілення" на Ользі Куриленко було блискуче плаття з білим комірцем, пишна зачіска, а образ доповнили стильні сережки і кільця.
"Щасливої середи", - привітала актриса своїх підписників з "горбатим днем", який означає закінчення половини робочого тижня.
Перетворення сподобалося фанатам актриси і вони завалили її схвальними коментарями і лайками.
"Дуже красиво"," непідробний захват"," красуня"," новий образ"," Ой) а ви б і в 30х відмінно виглядали б на кіноплівці)"," вона така прекрасна з цією красою"," на цьому фото на Меррі Попінс схожа"," Люблю тебе дуже сильно", " твій яскравий образ-ідеал. Твоє прагнення до досконалості. Великою нагородою буде нам. Приводиш до повного блаженства. Шанувальників і світських дам", " Привіт, Ольга, я так тебе люблю, мені дуже подобаються твої фільми. Моя мрія в житті-подружитися з вами через Instagram", " ось це так! Такий Вінтажний ретро знімок!",- написали вони в коментарях.
Раніше ми розповідали, що українська дівчина Бонда Ольга Куриленко вразила схожістю з Монікою Беллуччі.
На фото Куриленко позує в червоній сукні і без білизни. Зірка сиділа за літнім столиком, а поруч можна побачити келих з напоєм.
Цей кадр настільки сподобався фанатам, що вони почали порівнювати зірку з Монікою Беллуччі.
Нагадавши, Українська дівчина Бонда Куриленко змінила образ, запаморочивши голову ніжною красою
Також Politeka писала, Українська дівчина Бонда Куриленко полонила пухкими губками
А ще Politeka повідомляла, Українська дівчина Бонда Куриленко потрясла знімком без ліфчика