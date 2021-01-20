Такой актрису явно еще не видели

Актриса и "девушка Бонда" Ольга Куриленко знает, как удивлять своих фанатов

Новое фото популярная актриса опубликовала в микроблоге Instagram.

На этот раз украинская актриса Ольга Куриленко поразила резкой сменой образа.

Украинская "девушка Бонда" с помощью фотошопа и эффектов подставила свое лицо на фотографию, сделанную в 30-50-ых годах прошлого века.

После "перевоплощения" на Ольге Куриленко было блестящее платье с белым воротничком, пышная прическа, а образ дополнили стильные сережки и кольца.

"Счастливой среды", - поздравила актриса своих подписчиков c "Горбатым днем", который означает окончание половины рабочей недели.

Преображение понравилось фанатам актрисы и они завалили ее лестными комментариями и лайками.

"Очень красиво", "Неподдельный восторг", "Красавица", "Новый образ", "Ой) а вы бы и в 30х отлично смотрелись бы на кинопленке)", "Она так прекрасна с этой красотой", "На этом фото на Мерри Попинс похожа", "Люблю тебя очень сильно", "Твой яркий образ-Идеал. Твоё стремленье к совершенству. Большой наградой будет нам. Приводишь к полному блаженству. Поклонников и светских дам", "Привет, Ольга, я так тебя люблю, мне очень нравятся твои фильмы. Моя мечта в жизни - подружиться с вами через Instagram", "Вот Это Да! Такой винтажный ретро снимок!", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что украинская девушка Бонда Ольга Куриленко сразила сходством с Моникой Беллуччи.

На фото Куриленко позирует в красном платье и без белья. Звезда сидела за летним столиком, а рядом можно увидеть бокал с напитком.

Этот кадр настолько приглянулся фанатам, что они начали сравнивать звезду с Моникой Беллуччи.

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко сменила образ, вскружив голову нежной красотой

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