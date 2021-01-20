Морози та холодна погода відступають з території України
Радісний прогноз погоди оприлюднила Наталка Діденко у соцмережах.
Як прогнозує синоптик, завтра, 21 січня, у більшості областей буде плюсова температура повітря.
"Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів", - зазначила Діденко у новому прогнозі.
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Серйозних опадів не очікується, лише вітер може посилюватися. У Києві вночі буде до -10 градусів, а вдень можлива відлига.
За словами Діденко, прихід потепління вона пов'язала з першим днем президентства Джо Байдена.
"21-го січня, якраз у перший робочий день нового керівника країни, очікується теплий стрибок, найтепліший день, аж до +11 градусів. А потім похолодає, вночі невеликий мороз, вдень невелике, близько +3, +4 градусів, тепло", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму мікроблозі.
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За прогнозами синоптиків, починаючи з 20 січня, температура в Україні почне поступово підвищуватися незабаром буде до +10 градусів. Все завдяки теплим повітряним масам, які вдарять з півдня і тимчасово проженуть морози
Разом з підвищенням температури 21 січня на захід прийде легкий снігопад, а наступного дня Прикарпаття та Закарпаття накриють дощі. В інших регіонах України опадів не прогнозують, може бути лише туман.
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