Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно розпочала сольну кар'єру, здивувала зміною іміджу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram спекотна красуня опублікувала відео з салону краси і показала експерименти із зовнішністю.

Як відомо, Дорофєєва дуже любить експериментувати зі стилем і зачісками. Вона часто змінює колір волосся і не переживає, якщо якийсь з експериментів не увінчається успіхом. Часта зміна іміджу і сміливі експерименти дозволяють Наді не тільки слідувати моді, але і самій створювати тренди. Тисячі дівчат в країнах СНД прагнуть бути схожими на неї.

Нагадаємо, що днями Дорофєєва повернулася з тривалої відпустки, яку вона провела з чоловіком, Володимиром Дантесом, і друзями на Балі. Там Надія насолоджувалася пляжами, теплим сонечком і повним релаксом. Тепер же, після повернення додому, зірці знову доведеться братися за роботу – сольна кар'єра, рекламні контракти, а також тренерство в «Голосі країни» не залишать молодій артистці часу на особисте життя.

На свіжому відео Надя показала, що вирішила змінити колір волосся. Вона зафарбувала свої світлі пасма, повернувшись до натурального русявого кольору. Співачка із задоволенням продемонструвала свій новий стиль.

Нагадаємо, що сумна Дорофєєва попрощалася з безтурботним життям, що сталося: "всього кілька разів...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зібрала унікальну команду на "Голосі країни", кадри закулісся:"ви здивуєтеся".

Також Politeka писала, що Дорофєєва в міні-топі і лосинах влаштувала безконтрольну спокусу перед дзеркалом:"добре нагинаєтеся".