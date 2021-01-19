Українська співачка та екс-учасниця гурту " Время и стекло", Надя Дорофєєва влаштувала спекотні танці на репетиції

Нещодавно співачка Надя Дорофєєва стала першою українською артисткою, яка набрала один мільйон прослуховувань на стрім-платформі Spotify менш ніж за два місяці. Дорофєєва встановила рекорд зі своєю першою сольною піснею Gorit, заради якої так багато працювала і годинами працювала в студії, а також тренувалася перед зйомками кліпу.

Як видно з уривка, записаного Надею на тренуванні, займалася зірка досить багато, щоб мати при собі «козирі» на виступах. Співачка виконала першу сольну пісню і відразу ж записала до неї кліп. Сольний проект DOROFEEVA став справжнім digital-відкриттям року.

Також зірка займалася з Потапом, своїм продюсером, і навіть підготувала вірші, які в майбутньому планує перетворити на частину своїх композицій. Олексій в Instagram розповів, що був радий побачити те завзяття, з яким співачка приступила до самостійної кар'єри, вже без колеги Олексія Завгороднього.

Варто також відзначити, що фігура Наді захоплює багатьох фанатів і при цьому дівчина не раз говорила, що з легкістю може з'їсти картоплю, котлетку, пасту, пиріжок – загалом все те, в чому більшість людей себе обмежує, щоб не набрати зайвих кіло.

Так як у зірки хороший обмін речовин, вона просто не набирає зайвого, а спорт і тренування з підтанцьовкою їй в цьому допомагають.

"Купальний сезон закритий; Ну як можна бути такою сильно красивою ?🥺 😍 ; Гарного польоту і м'якої посадки❤️; В Київ працювати😍 🔥; тепер в -20 летіти, жорстко напевно))); чекаємо від тебе нових відкриттів!❤️ Напевно, попереду стільки всього цікавого!🚀 🔥 Ох і прес, Надя🔥 🔥; богиня краси❤❤️; така красива😍; дуже шкода); вай красуня♥️♥️; красива😍».

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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