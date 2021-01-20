Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, удивила сменой имиджа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм знойная красотка опубликовала видео с салона красоты и показала эксперименты с внешностью.

Как известно, Дорофеева очень любит экспериментировать со стилем и прическами. Она часто меняет цвет волос и не переживает, если какой-то из экспериментов не увенчается успехом. Частая смена имиджа и смелые эксперименты позволяют Наде не только следовать моде, но и самой создавать тренды. Тысячи девушек в странах СНГ стремятся походить на нее.

Напомним, что на днях Дорофеева вернулась из продолжительного отпуска, который она провела с мужем, Владимиром Дантесом, и друзьями на Бали. Там Надежда наслаждалась пляжами, теплым солнышком и полным релаксом. Теперь же, после возвращения домой, звезде вновь придется браться за работу – сольная карьера, рекламные контракты, а также тренерство в «Голосе страны» не оставят молодой артистке времени на личную жизнь.

На свежем видео Надя показала, что решила сменить цвет волос. Она закрасила свои светлые пряди, вернувшись к натуральному русому цвету. Певица с удовольствием продемонстрировала свой новый стиль.

Напомним, что взгрустнувшая Дорофеева попрощалась с беззаботной жизнью, что произошло: "Всего несколько раз...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева собрала уникальную команду на "Голосі країни", кадры закулисья: "Вы удивитесь".

Также Politeka писала, что Дорофеева в мини-топе и лосинах устроила бесконтрольный соблазн перед зеркалом: "Хорошо нагибаетесь".