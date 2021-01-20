Популярна співачка Надія Дорофєєва приготувала телеглядачам приємний сюрприз на шоу "Голос країни"

Ведучий бекстейджа Слава Дьомін показав кадри із закулісся знімального процесу на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. У короткому ролику зіркові тренери Надя Дорофєєва, Олег Винник, Дмитро Монатік, а також продюсер каналу "1+1" Володимир Завадюк зібралися на майданчику перед виходом на свої робочі місця і щось обговорюють. У кадрі також можна помітити провідну Катю Осадчу.

Слава Дьомін також виклав фото монітора, на якому Надія відображена в своєму тренерському кріслі, вбрана в блискучу чорну сукню з вельми нескромним декольте. Ведучий зазначив, що співачка вже відібрала учасників, яких тренуватиме для наступних випусків.

"Ви здивуєтеся, побачивши команду Наді Дорофєєвої", - підписав він знімок.

Раніше Надія виклала фото, на якому млосно зігнулася на підлозі в наряді-сіточці, зухвалий лук артистки доповнили оригінальна зачіска і незвичайний макіяж. У пості виконавиця похвалилася своїми успіхами в сольній кар'єрі, яку почала після відходу з групи " Время и Стекло":

"Робочий рік відкривається 🔥 новиною – у пісні gorit вже більше 1 млн прослуховувань на Spotify менше ніж за 2 місяці! І, як виявилося, це найкращий результат для українського артиста 💔".

Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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