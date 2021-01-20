Популярная певица Надежда Дорофеева приготовила телезрителям приятный сюрприз на шоу "Голос країни"

Ведущий бекстейджа Слава Демин показал кадры из закулисья съемочного процесса на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. В коротком ролике звездные тренеры Надя Дорофеева, Олег Винник, Дмитрий Монатик, а также продюсер канала "1+1" Владимир Завадюк собрались на площадке перед выходом на свои рабочие места и что-то обсуждают. В кадре также можно заметить ведущую Катю Осадчую.

Слава Демин также выложил фото монитора, на котором Надежда запечатлена в своем тренерском кресле, наряженная в блестящее черное платье с весьма нескромным декольте. Ведущий отметил, что певица уже отобрала участников, которых будет тренировать для следующих выпусков.

"Вы удивитесь, увидев команду Нади Дорофеевой", - подписал он снимок.

Ранее Надежда выложила фото, на котором томно изогнулась на полу в наряде-сеточке, дерзкий лук артистки дополнили оригинальная прическа и необычный макияж. В посте исполнительница похвасталась своими успехами в сольной карьере, которую начала после ухода из группы "Время и Стекло":

"Рабочий год открывается 🔥 новостью – у песни gorit уже более 1 млн прослушиваний на Spotify меньше чем за 2 месяца! И, как оказалось, это лучший результат для украинского артиста 💔".

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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