Екс-солістка "Время и стекло" Надя Дорофєєва здивувала атмосферними кадрами

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями на відпочинку на Балі.

Незвичайні знімки виглядали так, ніби кадри з молодіжного серіалу з 90-х - злегка "потерті", з жахливим освітленням і розмитістю, але такі "живі", справжні і глибокі.

Дорофєєва показала, як розважалася з друзями, катаючись на джипі, вивчаючи місцеві пляжі, намокаючи під тропічними водоспадами або просто насолоджуючись чашкою кави в тінистій альтанці.

"Я всього кілька разів у житті не хотіла повертатися з відпустки... цей став саме таким. Спасибі, друзі ♥️", - зізналася Дорофєєва.

Користувачі кинулися втішати співачку в коментарях: "Побільше тобі таких відпусток❤️"; "Купальники красиві в цьому році особливо 😻 🔥"; "Не сумуй попереду багато чого 😍 🔥"; "Ну так, з гарячого Балі, в холодну Україну не дуже 😂 😅"; "Фільтр ніби кіно знімаєте 😍 🔥"; "Ті самі фотки, про які мріють всі 😍 🔥"; "Такі всі справжні і класні😍"; "чи зможеш ти звикнути до Києва після Балі? 😬"; "Не сумуй зай❤️"; "Приголомшлива атмосфера😍"; "Повертатися в Україну... та тут будь-який прямо в аеропорту повіситься"; "тепер працювати😍".

Раніше ми повідомляли, Дорофєєва наостанок порадувала фанатів одним зі своїх найбільш спокусливих "балійських" образів. Дівчина опублікувала кадри, на яких покрутилася в блакитному бікіні на шезлонгу - ці приголомшливі пози можуть позбавити дару мови.

Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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