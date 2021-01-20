Популярний молдавський співак Дан Балан показав новий зухвалий образ напередодні прем'єри свого нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net, співак, який встиг придбати велику популярність в Україні і якому приписують роман з Тіною Кароль, поділився новим знімком у своєму Instagram.

На фото Балан постав в стильному образі справжнього мачо. На ньому темна сорочка і вільний чорний плащ. Співак розстебнув комір сорочки, подражнивши прихильниць своєю зухвалістю. Доповнюють його образ ланцюжка на шиї.

На фото Балан знято ніби під час танцю. Співак застиг розкинувши руки і опустивши голову вниз. У підписі до знімка артист пояснив, що опублікував його напередодні виходу свого нового кліпу.

"Прем'єра кліпу "Дихають про кохання" вже цієї п'ятниці", - повідомив Балан.

Його шанувальники бурхливо відреагували на цей пост.

"Бажаю успіхів у творчості і в житті", "вважаємо, що це наш подарунок", "спасибі вам з Тіною за свято, два роки нашому фандому, нашій родині", "Ісус це ти?", "В черговий раз занурюся в атмосферу космосу. Нереальне передчуття", "Магічний, чекаємо", "Планета взагалі анріал", "образ, взагалі, відпад - красунчик ти наш. Дан, ми чекаємо і інші шедеври від тебе, якось все дуже повільно", - пишуть люди.

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