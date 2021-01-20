Популярний український співак Монатік разом з дружиною і дітьми чудово відпочив на Мальдівах

Як передає Politeka.net, зоряна пара вже повернулася додому. Про це стало відомо з інстаграму Ірини та Дмитра. Втім, як і слід після відпочинку, потрібно поділитися найбільш вражаючими кадрами з відпустки. Так вчинила і Ірина.

Жінка опублікувала яскраві фото посеред зелених заростей. У себе в соцмережах красуня вже розповідала, що її вражають джунглі і красиві зелені рослини. Саме тому вона намагалася їх сфотографувати.

Ірина була одягнена в червоний купальник, який підкреслив її видатні форми. Красуня посвітила своїми пружностями на тлі прекрасного виду.

"З вдячністю і любов'ю рухаємося далі. Наша планета неймовірна", - підписала фото жінка.

У коментарях Ірині залишили масу приємних слів.

"Як красиво", "Загублений світ, поза цивілізацією, первісна краса", "красуня", "дуже красиво)", "пишіть більше, вас цікаво читати", "Ти ж моя шикарна рятувальниця Малібу", "це просто захват", "чарівно", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що за час відпочинку Ірина опублікувала у себе в Instagram багато пікантних фото в купальнику.

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