"Смачне" фото Ірини Демічевої, дружини співака Дмитра Монатіка, сколихнуло Мережу

Як передає Politeka.net, 32-річна красуня опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, на якому показала результат тижневого відпочинку на екзотичних Мальдівах.

Тропічне сонце зробило з Ірини "шоколадку". Дівчина в червоному бікіні максимально близько присунула камеру, показавши оксамитове декольте, що відливало бронзою. Шию красуні прикрасило незвичайне намисто з прозорих намистин.

Уся увага публіки на "стиглі" принади дружини Монатіка, тому спочатку навіть непомітно, що вона без макіяжу і з накрученою наспіх грулькою на маківці.

Як відомо, Ірина вирушила на відпочинок разом з чоловіком і двома синами, трирічним Платоном і п'ятирічним Данею. Дівчина активно ділиться в Instagram кадрами з відпустки - і, звичайно ж, не обійшлося без знімків в бікіні. Вона ніколи не соромилася своїх пишних форм, навпаки, сміливо демонструвала щедрі "дари природи".

Нещодавно Демічева виклала пару знімків, зроблених одним з її синів. Ірина була в чорному купальнику і хотіла, щоб хлопчик відобразив її на тлі буйних тропічних заростей.

Прийнявши томну позу, відставивши ніжку і поставивши руку на стегно, ракурс все ж виявився не найкращим. Хоча знімки в цілому розчулили публіку.

"Коли попросила Платошу сфотографувати мене на тлі пальм (обожнюю коли так зелено навколо)... Чесно кажучи, для мене те ще завдання позувати😳 🤖...", - із сарказмом зазначила у підписі Ірина.

"Дуже красива ❤️, а синочок обов'язково навчиться, нам мамам завжди не догодити з фото 😉"; "адже фото очманілі вийшли!😻 "; "Справжня красива жінка 🙌", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом:"татові 12+".

Як повідомляла Politeka, фігуриста дружина Монатіка в купальнику з вирізом показала всю свою пишність: "біжить по хвилях...".