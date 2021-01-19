"Вкусное" фото Ирины Демичевой, жены певца Дмитрия Монатика, всколыхнуло Сеть

Как передает Politeka.net, 32-летняя красотка опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором показала результат недельного отдыха на экзотических Мальдивах.

Тропическое солнце сделало из Ирины "шоколадку". Девушка в красном бикини максимально близко придвинула камеру, показав бархатное декольте, отливающее бронзой. Шею красотки украсило необычное ожерелье из прозрачных бусин.

Все внимание публики на "спелые" прелести жены Монатика, поэтому сначала даже незаметно, что она без макияжа и с накрученной наспех гулькой на макушке.

Как известно, Ирина отправилась на отдых вместе с мужем и двумя сыновьями, трехлетним Платоном и пятилетним Даней. Девушка активно делится в Инстаграм кадрами с отпуска - и, конечно же, не обошлось без снимков в бикини. Она никогда не стеснялась своих пышных форм, наоборот, смело демонстрировала щедрые "дары природы".

Недавно Демичева выложила пару снимков, сделанных одним из ее сыновей. Ирина была в черном купальнике и хотела, чтобы мальчик запечатлел ее на фоне буйных тропических зарослей.

Приняв томную позу, отставив ножку и поставив руку на бедро, ракурс все же оказался не самым лучшим. Хотя снимки в целом умилили публику.

"Когда попросила Платошу сфотографировать меня на фоне пальм(обожаю когда так зелено вокруг)... Честно говоря, для меня то ещё задание позировать😳🤖...", - с сарказмом отметила в подписи Ирина.

"Очень красивая ❤️, а сынишка обязательно научится, нам мамам всегда не угодить с фото 😉"; "А фото-то обалденные получились!😻"; "Настоящая красивая женщина 🙌", - отреагировали пользователи.

Напомним, что довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, поразив неожиданным талантом: "папе 12+".

Как сообщала Politeka, фигуристая жена Монатика в купальнике с вырезом показала все свое великолепие: "бежит по волнам...".