Популярный украинский певец Монатик вместе с женой и детьми отправился на жаркий отдых на Мальдивы

В зимний отпуск пара отправилась на райский остров вместе с двумя малышами-сыновьями. Сейчас пара не теряет времени и старается провести отдых как можно более насыщеннее и познавательнее для Даниила и Платона. В своем Инстаграм Ирина показала также два стильных кадрам с мужем, ребенком и собой, позирующей возле бассейна.

Ирина рассказала, что они решили провести время вместе и устроить с Платоном фотосессию, пока Дмитрий со вторым сыном учились плавать.

«Когда попросила Платошу сфотографировать меня на фоне пальм (обожаю когда так зелено вокруг). Честно говоря, для меня то ещё задание позировать😳🤖 , тем более зная неусидчивость детей ,это должно быть молниеносно ⚡️ модель из меня из разряда ожидание -реальность🤪😃 более того, в момент 📸 обязательно в кадре должен появиться папа @monatik_official с Данечкой 😉😂️ «семья на отдыхе» photo by Platon 📸 моя любимая рубрика P.S.хотя вторая фото получилась неплохо 🥰», - написала Ирина.

Поклонники сразу поддержали:

«А фото-то обалденные получились!😻 Маленький талант💔; Так приятно смотреть на Вас олицетворение натуральной женственности. Без, режущей глаз, искусственности и наигранной пафосности. Такая хорошая семья. Счастья вам и благополучия. 👏❤️; Вы на всех фото прекрасны!!!❤️; прелестно! маленький талант и очень красивая мама☺️😍💌; Девочки, такие девочки. Но, мама глазами сына это всегда прекрасно 🔥».

Напомним, Монатик наслаждается семейным зимним отпуском на экзотических островах – Мальдивах. Артист щедро делится с поклонниками курортными фотографиями, на которых в деталях показывает, как проводит время с женой и двумя сыновьями, пишет Politeka.net.

Так, на последнем фото, которое запостил Дмитрий в своем Instagram, он стоит в обнимку с любимой женой на фоне красивейшего морского пейзажа.

Супруга Ирина нежно прильнула к обнаженному артисту в бикини изумрудного цвета.

Напомним, что довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, поразив неожиданным талантом: "папе 12+".

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