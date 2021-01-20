Популярный украинский певец Монатик вместе с женой и детьми прекрасно отдохнул на Мальдивах

Как передает Politeka.net, звездная пара уже вернулась домой. Об этом стало известно из Инстаграма Ирины и Дмитрия. Впрочем, как и следует после отдыха, нужно поделиться самыми впечатляющими кадрами с отпуска. Так поступила и Ирина.

Женщина опубликовала яркие фото посреди зеленых зарослей. У себя в соцсетях красотка уже рассказывала, что ее впечатляют джунгли и красивые зеленые растения. Именно поэтому она пыталась их запечатлеть.

Ирина была одета в красный купальник, который подчеркнул ее выдающиеся формы. Красотка посветила своими упругостями на фоне прекрасного вида.

«С благодарностью и любовью двигаемся дальше. Наша планета невероятна», - подписала фото женщина.

В комментариях Ирине оставили массу приятных слов.

«Как красиво», «Затерянный мир, вне цивилизации, первобытная красота», «Красотка», «Очень красиво)», «Пишите больше, вас интересно читать», «Ты ж моя шикарная спасательница Малибу», «Это просто восторг», «Волшебно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что за время отдыха Ирина опубликовала у себя в Инстаграм много пикантных фото в купальнике.

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