Популярний український співак Монатік поділився неймовірними емоціями, які він отримав під час сімейного відпочинку на Мальдівах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Монатіка у соцмережі.

Так, в акаунті співака з'явилась підбірка фото, на яких він плаває на каяці. Втім, допис Монатіка присвячений зовсім іншим враженням.

"Друзі! Вчора вночі наша сім'я стала свідком істінної магії, яку дарує природа. Почуття від побаченого словами не описати. Можу сказати лише, що це саме той, уносячий у космос момент, коли зірки і на небі, і прямо під ногами! Неможливо красиво, до мурашок! Користуючись нагодою, загадав мільйон бажань. Ще б. Стільки зірок впало. А ще згадав слова зі свого першого синглу "ТаюУлетаю", який вийшов 10 років тому. "...це дарує мені, небеса тут на землі...". Збіг?) Нереальний момент відобразити на емоціях достойно не вдалося, тому залишу фото прекрасних емоцій від першого в житті запливу на прозорому каяку. Ну і фото планктону, яке в інтернеті знайшов теж залишу тут, щоб хоч трохи передати цю красу. Усім добра!" - написав Монатік.

Нагадаємо, задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом: "татові 12+".

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