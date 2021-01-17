Популярный украинский певец Монатик поделился невероятными эмоциями, которые он получил во время семейного отдыха на Мальдивах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Монатика в соцсети.

Так, в аккаунте певца появилась подборка фото, на которых он плавает на каяке. Однако пост Монатика посвящен совсем другим впечатлениям.

"Ребята! Вчера ночью наша семья стала свидетелем истинной магии, которую дарит природа. Чувства от увиденного словами не описать. Могу сказать лишь, что это именно тот, уносящий в космос момент, когда звезды и на небе, и прямо под ногами! Невозможно красиво, до мурашек! Пользуясь случаем, загадал миллион желаний. Еще бы. А еще вспомнил слова из своего первого сингла "ТаюУлетаю", который вышел 10 лет назад. "...это дарит мне небеса здесь на земле...". Совпадение?) Нереальный момент запечатлеть на эмоциях достойно не удалось, поэтому оставлю фото прекрасных эмоций от первого в жизни заплыва на прозрачном каяке. Ну и фото планктона, которое в интернете нашел, тоже оставлю здесь, чтобы хоть немного передать эту красоту. Всем добра!" - написал Монатик.

Напомним, довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, поразив неожиданным талантом: "папе 12+".

Как сообщала Politeka, фигуристая жена Монатика в купальнике с вырезом показала все свое великолепие: "бежит по волнам...".

Также Politeka писала, что жена Монатика в броском купальнике получила райское наслаждение прямо в воде: "Жизнь прекрасна!".