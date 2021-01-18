Популярний український співак Монатік разом з дружиною і дітьми відправився на спекотний відпочинок на Мальдіви

У зимову відпустку пара вирушила на райський острів разом з двома малюками-синами. Зараз пара не втрачає часу і намагається провести відпочинок якомога більш насиченим і пізнавальніше для Данила і Платона. У своєму Instagram Ірина показала також два стильних кадри з чоловіком, дитиною і собою, що позує біля басейну.

Ірина розповіла, що вони вирішили провести час разом і влаштувати з Платоном фотосесію, поки Дмитро з другим сином вчилися плавати.

"Коли попросила Платошу сфотографувати мене на тлі пальм (обожнюю коли так зелено навколо). Чесно кажучи, для мене то ще завдання позувати😳🤖 , тим більше знаючи непосидючість дітей ,це повинно бути блискавично ⚡️ модель з мене з розряду очікування -реальність🤪😃 більше того, у момент 📸 обов'язково в кадрі повинен з'явитися тато @monatik_official з Данечкой 😉😂️ «сім'я на відпочинку» photo by Platon 📸 моя улюблена рубрика P. S. хоча друга фото вийшло непогано 🥰», - написала Ірина.

Шанувальники відразу підтримали:

«А фото-то очманілі вийшли!😻 Маленький талант💔; так приємно дивитися на Вас уособлення натуральної жіночності. Без, ріжучої очей, штучності і награної пафосності. Така хороша сім'я. Щастя вам і благополуччя. 👏 ❤ ️ ; Ви на всіх фото прекрасні!!!❤ ️ ; чарівно! маленький талант і дуже красива мама☺️️; дівчатка, такі дівчатка. Але, мама очима сина це завжди прекрасно 🔥" »

Нагадаємо, Монатік насолоджується сімейною зимовою відпусткою на екзотичних островах-Мальдівах. Артист щедро ділиться з шанувальниками курортними фотографіями, на яких в деталях показує, як проводить час з дружиною і двома синами, пише Politeka.net.

Так, на останньому фото, яке запостив Дмитро в своєму Instagram, він стоїть в обнімку з коханою дружиною на тлі красивого морського пейзажу.

Дружина Ірина ніжно пригорнула до оголеного артиста в бікіні смарагдового кольору.

Нагадаємо, що задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом:"татові 12+".

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