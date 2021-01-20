Популярна українська співачка Ірина Білик зворушила чуттєвим дуетом з Філіпом Кіркоровим

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне відео з одного з концертів. На відео Ірина Білик сиділа за роялем і виконувала разом з поп-королем російської естради свою пісню «Сніг».

Як відомо, Ірина Білик записала і випустила цю пісню в 2004 році, але пізніше вона подарувала її Філіпу Кіркорову, який зробив її справжнім хітом. Кілька разів артисти виконували її разом.

На відео Ірина постала в чорній сукні з блискітками. Її волосся було накручене і акуратно зібране. Філіп був одягнений в красивий костюм. Він взяв красуню за руку і чуттєво дивився на неї. Було видно, що артист по-справжньому відчув цю пісню.

«Сніг». Пісня Ірини Білик (сл. і муз.). Співають І. Білик і Ф.Кіркоров», - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу позитивних відгуків.

"Дуже красива пісня, завжди її любила у виконанні Кіркорова! Ось тільки не знаю, хто автор музики», «Ну ось співав же нормальні пісні, а на схилі років збісився», «Шедевр», «Пісня прониклива», «Ірина Білик автор пісні –браво», «Ох вона талановита», - пишуть користувачі Мережі.

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