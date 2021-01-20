Дружина українського виконавця DZIDZIO, починаюча співачка SLAVIA (Ярослава Хома) вразила кадрами в пікантному купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася кадрами з відпочинку в Домініканській Республіці. Ярослава вже довгий час відпочиває в теплих краях, показуючи шанувальникам не тільки красу природи, а й красу свого підкачаного тіла.

Цього разу SLAVIA приміряла пікантний купальник, який практично не прикрив її «п'яту точку». Дівчина встала спиною до камери, показавши себе у всій красі. Стрункі ніжки і тонка талія в добавок до видатних сідниць перетворили Ярославу в справжню королеву пляжу.

"Люблю наш захід на пляж. З одного боку жарко, а з іншого прохолодний океанічний бриз", - підписала фото зірка.

Крім цього, SLAVIA опублікувала кілька відео, на яких вона гралася на пляжі. Красуня бігала по берегу, а також забігала у воду. Її спокусливі форми в цей момент виглядали вражаюче. Ярослава сповільнила відео, чим просто звела з розуму своїх шанувальників.

Як відомо, Ярослава Хома в 2020 році випустила гучний кліп з бажанням розпочати сольну кар'єру. Її чоловік в інтерв'ю зізнався, що не в захваті від її нового образу.

Нагадаємо, що дружина DZIDZIO в бікіні розбурхала сміливими позами на пляжі: "недарма чоловік тримав від усіх подалі".

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина DZIDZIO осідлала жеребця, подражнивши екзотичними розвагами:"я в захваті...".

Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO в непристойному міні кайфонула від екстриму, кадри розваг:"справжній драйв".