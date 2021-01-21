Чоловік Наташі Корольової Тарзан вразив своїми акробатичними вміннями

Актор і бодібілдер Сергій Глушко активно намагається себе зайняти, поки його дружина Наташа Корольова відсутня вдома. Правда, методи організації свого дозвілля він вибрав вельми оригінальні. Глушко на своїй сторінці в Instagram показав жартівливе відео про те, як він готується стати космонавтом, пише Politeka.net.

На кадрах видно, як Сергій Глушко гойдається на своєрідних "стрибунках" в домашньому спортзалі. Тарзан, мабуть, окрилений після примирення з Наташею Корольовою, готував своє тіло до нових подвигів, демонструючи не тільки шикарну розтяжку, але і силу своїх м'язів.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Сергій Глушко (Тарзан) (@tarzan__ _ official)

Сергій Глушко просунув свої ноги в "гумки", що звисали зі стелі, і, розсунувши їх у поперечному шпагаті, почав старанно "тягнути ніжку" і підтягувати "п'яту точку" догори, тримаючись за ремені руками. При цьому вельми цікаві і досить відверті рухи супроводжувалися музичною композицією "Крилаті гойдалки", що тільки додавало відео гумористичного забарвлення.

"Центр підготовки космонавтів", - назвав свої акробатичні вправи Сергій Глушко.

Актор демонстрував свою гнучкість подібно одіозній балерині Анастасії Волочковій, яка вже помітно прославилася своїми шпагатами у всіляких місцях. Цього не могли не помітити і шанувальники Сергія Глушка, і зразу ж провели між зірками паралелі у своїх коментарях.

"Тарзан... У Волочкової підглянув...", "Сергій, який же ви гнучкий!", "Волочкова!", "Класний тренажер", - написали фанати, а також почали жартувати над тим, що "забави" Сергія Глушка асоціюються у них з дитячими розвагами.

"Сережка, 10 рочків, старша група", "Велика дитина", "Чим би дитя не тішилось", "Молодець. Я навіть дитинство згадала", - відзначили фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, що Тарзан тільки недавно повернувся з Занзібару, де разом з Наташею Корольовою знявся в шоу "Плем'я". Зоряна пара намагалася трансформувати свої стосунки в новий формат. А в кінці Сергій Глушко вирішив знову зізнатися в коханні співачці і знову зробити їй пропозицію руки і серця.

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