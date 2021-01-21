Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук міг би жити з дружиною і дітьми в Канаді
Таку думку в інтерв'ю на YouTube-каналі 2POpodcast висловив відомий телеведучий і інтерв'юєр Анатолій Анатоліч, пише Politeka.net. Він заговорив з ведучими шоу Потапом і Позитивом про плани виїхати за кордон і вчити там дітей.
Коли Потап заговорив про приклад Остапчука, Анатолій Анатоліч поспішив запевнити, що цей приклад невдалий. Він назвав історію з розлученням Остапчука "жорсткою", додавши, що в ній страждають і колишня дружина, і діти, і навіть сам Остапчук.
"Думаю, якби Вова не чудив, не йшов з сім'ї, думаю, у них би все вийшло, вони б жили далі в Канаді. І те, що він вчудив тут, поки Олена там, – ну, це чоловік же. Ну не можна його відпускати", - додав шоумен.
Посивілий Кіркоров розійшовся не на жарт і змусив Бузову стогнати: "Мені боляче!"
Влад Яма, який виїхав з України, показав своє незвичайне житло на березі океану: "Спортзал, збройний склад і...."
Олена Кравець з "Квартал 95" екстрено попросила про допомогу, ситуація серйозна: "Люди, будь ласка.."
Могилевська через роки не витримала і видала правду про роман з Владом Ямою: "У нас були..."
Гордий Олег Винник показав Пономарьову, на що здатна його красуня-дружина: "Аж мурашки по шкірі..."
Як відомо, гучне розлучення Остапчука і його першої дружини Олени стало надбанням громадськості після того, як жінка стала давати відверті інтерв'ю про їхнє життя. Олена зізнавалася, що телеведучий їй зраджував, а після розлучення перестав допомагати дітям фінансово.
У той час, як телеведучий оформляв розлучення з колишньою, він щосили будував відносини з новою коханою Христиною, на якій одружився восени 2020 року. Сьогодні пара щаслива разом, що не втомлюється демонструвати в своєму Instagram.
Нагадаємо, що Остапчук показав нове гніздечко, куди переїхав разом з дружиною: "нам більше не треба...".
Як повідомляла Politeka, ведучий шоу "Маска" Остапчук розповів про непристойні пропозиції від багатіїв:" і не раз...".
Також Politeka писала, що Остапчук зізнався, навіщо обриває телефон екс-дружини: "кожен день...".