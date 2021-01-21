Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук міг би жити з дружиною і дітьми в Канаді



Таку думку в інтерв'ю на YouTube-каналі 2POpodcast висловив відомий телеведучий і інтерв'юєр Анатолій Анатоліч, пише Politeka.net. Він заговорив з ведучими шоу Потапом і Позитивом про плани виїхати за кордон і вчити там дітей.

Коли Потап заговорив про приклад Остапчука, Анатолій Анатоліч поспішив запевнити, що цей приклад невдалий. Він назвав історію з розлученням Остапчука "жорсткою", додавши, що в ній страждають і колишня дружина, і діти, і навіть сам Остапчук.

"Думаю, якби Вова не чудив, не йшов з сім'ї, думаю, у них би все вийшло, вони б жили далі в Канаді. І те, що він вчудив тут, поки Олена там, – ну, це чоловік же. Ну не можна його відпускати", - додав шоумен.

Як відомо, гучне розлучення Остапчука і його першої дружини Олени стало надбанням громадськості після того, як жінка стала давати відверті інтерв'ю про їхнє життя. Олена зізнавалася, що телеведучий їй зраджував, а після розлучення перестав допомагати дітям фінансово.

У той час, як телеведучий оформляв розлучення з колишньою, він щосили будував відносини з новою коханою Христиною, на якій одружився восени 2020 року. Сьогодні пара щаслива разом, що не втомлюється демонструвати в своєму Instagram.

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