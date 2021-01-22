Артистки вміють показати пристрасть на сцені, проте під час танцю зірки змогли розкритися по-справжньому

Багато зірок намагаються на сцені не просто влаштувати чуттєве виконання композиції, але ще і бажають здивувати. Тому все більше співачок бере уроки хореографії, щоб в майбутньому гарячі танці на сцені перевершили всі очікування. Представляємо вашій увазі топ-добірку жарких танців знаменитостей, які вразили мережу.

Тіна Кароль замість участі в ролі телеведучої на» танцях " зробила виняток і станцювала з Юлією Саніною і її партнером, вразивши чуттєвістю.

"Танець ньому мовою людською, але красномовний мовою тіла. Він розповів вчора історію про пристрасть, ревнощі, любов і фемінізм. Нехай наша пристрасть до життя, як і до танцю, призведе до перемоги у всьому!» ,- написала Тіна під особистими фото.

Леся Нікітюк під час участі в танцювальному шоу багато чому навчилася, тому тепер у багатьох заходах довгонога блондинка показує всілякі рухи, вивчені на проекті.

У відпустці на Мальдівах Каменських влаштувала переполох пікантними танцями в шортах-спідниці і салатовому бікіні. Схудла співачка потрясла сідницями і спантеличила відвертістю.

Надя Дорофєєва раніше вже брала участь в танцювальному проекті, в новому сезоні дівчина з'являлася в якості запрошеної зірки. Разом з чоловіком навіть промо-ролик в Instagram зібрав кілька сотень хвалебних відгуків.

51-річна Дженніфер Лопес в напівпрозорому костюмі вразила мережу своїм танцем на церемонії вручення відомої пісенної нагороди. Причому не обійшлося без критики-фанати помітили, що Лопес скопіювала більш ранній образ співачки Бейонсе.

Світлана Лобода має чудову розтяжку і любить посміятися над хейтерами, які дивуються її яскравим танцям на сцені. В одному зі своїх кліпів Світлана станцювала незвичайну зв'язку, однак при цьому порадувала ідеальною фігурою.

Ксенія Мішина перед перемогою на танцювальному шоу показала багато відомих танців, проте останній запам'ятався фанатам найбільше завдяки своїй чуттєвості і бажанні Ксенії перевершити саму себе, викладаючись на повну.

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