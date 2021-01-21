В Україну після екстремальних морозів прийшло різке потепління

Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що відлига почнеться вже в п'ятницю, 22 січня. З цього дня температури практично по всій території країни перейдуть з "мінуса" в "плюс".

Так, в середньому по країні стовпчики термометрів покажуть від +1 до +5 градусів. У західних і південних областях почнеться справжня весна-потеплішає до цілком весняних + 5 ... +8 градусів, а в анексованому Криму повітря прогріється до +10.

Істотних опадів 22 січня не передбачається. Дощ з мокрим снігом можливі тільки на Закарпатті та в Карпатах.

У Києві п'ятниця буде теплою. Вдень повітря прогріється до + 3 градусів. Серйозних опадів не передбачається, проте очікується поривчастий сильний вітер.

Синоптик уточнила, що зараз проходить протистояння циклонів Goran і Irek і антициклону Dragica, які несуть теплу і морозну повітряні маси. Поки ці циклони не дісталися до України, проте Діденко попередила, що коли це трапиться, українців чекає поривчасті сильний вітер південно-західного напрямку.

Синоптик також попередила, що через відлигу по всій країні буде інтенсивно танути сніг, а також збільшиться ризик падіння бурульок з дахів.

"Відлига, потепління сприятиме таненню снігу і льоду дуже інтенсивно. А, отже, приходить час бурульок і зсувів брил льоду і снігу. Взагалі не затримуйтеся під будівлями, звідки може впасти бурулька або впасти така небезпечна брила!", - закликала Діденко.

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