В Украину после экстремальных морозов пришло резкое потепление

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что оттепель начнется уже в пятницу, 22 января. С этого дня температуры практически по всей территории страны перейдут из «минуса» в «плюс».

Так, в среднем по стране столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов. В западных и южных областях начнется настоящая весна - потеплеет до вполне весенних +5…+8 градусов, а в аннексированном Крыму воздух прогреется до +10.

Существенных осадкой 22 января не предвидится. Дождь с мокрым снегом возможны только на Закарпатье и в Карпатах.

В Киеве пятница будет теплой. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Серьезных осадков не предвидится, однако ожидается порывистый сильный ветер.

Синоптик уточнила, что сейчас проходит противостояние циклонов Goran и Irek и антициклона Dragica, которые несут теплую и морозную воздушные массы. Пока эти циклоны не добрались до Украины, однако Диденко предупредила, что когда это случится, украинцев ждет порывистые сильный ветер юго-западного направления.

Синоптик также предупредила, что из-за оттепели по всей стране будет интенсивно таять снег, а также увеличится риск падения сосулек с крыш.

«Оттепель, потепление будет способствовать таянию снега и льда очень интенсивно. А, следовательно, приходит время сосулек и оползней глыб льда и снега. Вообще не задерживайтесь под зданиями, откуда может упасть сосулька или упасть такая опасная глыба!», - призвала Диденко.

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