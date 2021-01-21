Холостий співак Олександр Пономарьов підняв тему свого одруження

Відомий український співак Олександр Пономарьов на своїй сторінці в Instagram заінтригував фанатів несподіваною заявою про те, що останнім часом фігурує в програмах, де йдеться про самотніх чоловіків, пише Politeka.net.

У своїй публікації Олександр Пономарьов постав в шикарному урочистому костюмі: на ньому був чорний смокінг, який просто ідеально сидів по фігурі артиста, а шию прикрашав традиційний чорний "метелик".

Артиста сфотографували швидше за все в ресторані, оскільки на задньому плані сиділи люди, але вся увага була сконцентрована на співаку. Його обличчя висвітлив спалах камери і він одразу подарував свою шикарну посмішку, яка читалася навіть в його очах.

У своїй публікації Олександр Пономарьов вразив несподіваним одкровенням про те, що його останнім часом стали занадто часто запрошувати на передачі про холостяків. При цьому співак як би жартома натякнув, що йому терміново потрібно щось з цим робити.

Але, як відомо, телеканал "СТБ" вже оголосив ім'я "Холостяка" в 11 сезоні проекту: ним став харківський бізнесмен Михайло Заливако. Попри це фанати Пономарьова ту ж підхопили думку Пономарьова і стали висувати його кандидатуру в якості учасника шоу, позаяк співак не одружився після розлучення.

"А взагалі було б прикольно побачити вас в ролі холостяка", "Одягайте спортивний костюмчик і гайда на "Холостяк!!!", "Ура!!! Ви - новий Холостяк!!!", "Холостяк? Чому я раніше про це не знала? Ну так вирішуйте вже щось", "Точно думала, що вас потрібно на "Холостяк". Цікаво було б спостерігати", "Ви - холостяк з досвідом", "Вам, до речі, не гріх закохатися",- написали фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, що Олександр Пономарьов розлучився з другою своєю дружиною Вікторією Мартинюк ще 8 років тому і тепер є одним з найбільш бажаних наречених для багатьох жінок. З дружиною він прожив разом 6 років, а вона подарувала йому сина Олександра.

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