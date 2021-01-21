Популярна українська співачка Аліна Гросу здивувала дивною зовнішністю на новому відео
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим роликом на своїй сторінці в Instagram. Гросу продовжує веселити шанувальників короткими смішними замальовками, в яких відіграє комічних персонажів.
На новому відео співачка показала себе в образі забавної блондинки. За кадром вона додала звукову доріжку з гумористичного номера. У момент коли на відео Гросу показово закочує очі голос за кадром цікавиться:
"Ти чого очі закочуєш?».
"Мозком милуюся", - незворушно "відповідає" співачка.
Аллегрова, яка постаріла, заткнула за пояс моложаву Ані Лорак, фото: як виглядає шальна імператриця
Зухвала Полякова з Мальдів висловила українцям все, що думає про новий мовний закон: "Може, це дратує, але..."
Кінець січня принесе щастя п'яти знакам Зодіаку: кому буде благоволити доля
Під Києвом загорівся популярний ринок, терміново з'їхалися рятувальники: знищено майже 2 000 кв. м
Влад Яма з "Танців з зірками" покинув Україну разом з дружиною, несподіване фото: "Тут і гадати нічого..."
Для більшого ефекту вона додала на своє відео маску, яка зробила її очі просто величезними. У такому вигляді красуня не схожа сама на себе.
"Коли життя йде так, що складно не закочувати очі...Па.з. І було б чим милуватися", - підписала кадри Гросу.
Її шанувальники тут же відреагували на новий пост зірки.
"Це жесть!", "Краща", "кілька разів переглянула!", "просто порвало", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Гросу розкрила, що розлучення з чоловіком став для неї серйозним ударом.
Всього вони з Олександром зустрічалися близько п'яти років. За словами Гросу, Їхні стосунки почалися з дружби, тому зараз їй особливо непросто звикнути до того, що їхні шляхи розійшлися.
Нагадаємо, Аліна Гросу після хворобливого розлучення зізналася, як часто прикладається до чарки: "якщо чесно... ".
Як повідомляла Politeka, заплакана Гросу ошелешила пошарпаним виглядом, співачка зробила зізнання: "як красиво я починала...".
Також Politeka писала, що гламурна Гросу показала, як змінилася за локдаун, кадри перетворення: «загалом, я задоволена».