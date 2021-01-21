Такою її ще не бачили

Популярна українська співачка Аліна Гросу здивувала дивною зовнішністю на новому відео

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим роликом на своїй сторінці в Instagram. Гросу продовжує веселити шанувальників короткими смішними замальовками, в яких відіграє комічних персонажів.

На новому відео співачка показала себе в образі забавної блондинки. За кадром вона додала звукову доріжку з гумористичного номера. У момент коли на відео Гросу показово закочує очі голос за кадром цікавиться:

"Ти чого очі закочуєш?».

"Мозком милуюся", - незворушно "відповідає" співачка.

Для більшого ефекту вона додала на своє відео маску, яка зробила її очі просто величезними. У такому вигляді красуня не схожа сама на себе.

"Коли життя йде так, що складно не закочувати очі...Па.з. І було б чим милуватися", - підписала кадри Гросу.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост зірки.

"Це жесть!", "Краща", "кілька разів переглянула!", "просто порвало", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Гросу розкрила, що розлучення з чоловіком став для неї серйозним ударом.

Всього вони з Олександром зустрічалися близько п'яти років. За словами Гросу, Їхні стосунки почалися з дружби, тому зараз їй особливо непросто звикнути до того, що їхні шляхи розійшлися.

Нагадаємо, Аліна Гросу після хворобливого розлучення зізналася, як часто прикладається до чарки: "якщо чесно... ".

Як повідомляла Politeka, заплакана Гросу ошелешила пошарпаним виглядом, співачка зробила зізнання: "як красиво я починала...".

Також Politeka писала, що гламурна Гросу показала, як змінилася за локдаун, кадри перетворення: «загалом, я задоволена».