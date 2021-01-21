Такой ее еще не видели

Популярная украинская певица Алина Гросу удивила странной внешностью на новом видео

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым роликом на своей странице в Инстаграм. Гросу продолжает веселить поклонников короткими смешными зарисовками, в которых отыгрывает комических персонажей.

На новом видео певица показала себя в образе забавной блондинки. За кадром она добавила звуковую дорожку из юмористического номера. В момент когда на видео Гросу показательно закатывает глаза голос за кадром интересуется:

«Ты чего глаза закатываешь?».

«Мозгом любуюсь», - невозмутимо «отвечает» певица.

Для большего эффекта она добавила на свое видео маску, которая сделала ее глаза просто огромными. В таком виде красотка не похожа сама на себя.

«Когда жизнь идёт так, что сложно не закатывать глаза...Пы.сы. И было бы чем любоваться», - подписала кадры Гросу.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост звезды.

«Это жесть!», «Лучшая», «Несколько раз пересмотрела!», «просто порвало», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Гросу раскрыла, что развод с мужем стал для нее серьезным ударом.

Всего они с Александром встречались около пяти лет. По словам Гросу, их отношения начались с дружбы, поэтому сейчас ей особенно непросто привыкнуть к тому, что их пути разошлись.

Напомним, Алина Гросу после болезненного развода призналась, как часто прикладывается к рюмке: "Если честно... ".

Как сообщала Politeka, заплаканная Гросу ошарашила потрепанным видом, певица сделала признание: "Как красиво я начинала...".

Также Politeka писала, что гламурная Гросу показала, как изменилась за локдаун, кадры преображения: «В общем, я довольна».