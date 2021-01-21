Популярная украинская певица Алина Гросу удивила странной внешностью на новом видео
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым роликом на своей странице в Инстаграм. Гросу продолжает веселить поклонников короткими смешными зарисовками, в которых отыгрывает комических персонажей.
На новом видео певица показала себя в образе забавной блондинки. За кадром она добавила звуковую дорожку из юмористического номера. В момент когда на видео Гросу показательно закатывает глаза голос за кадром интересуется:
«Ты чего глаза закатываешь?».
«Мозгом любуюсь», - невозмутимо «отвечает» певица.
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Для большего эффекта она добавила на свое видео маску, которая сделала ее глаза просто огромными. В таком виде красотка не похожа сама на себя.
«Когда жизнь идёт так, что сложно не закатывать глаза...Пы.сы. И было бы чем любоваться», - подписала кадры Гросу.
Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост звезды.
«Это жесть!», «Лучшая», «Несколько раз пересмотрела!», «просто порвало», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Гросу раскрыла, что развод с мужем стал для нее серьезным ударом.
Всего они с Александром встречались около пяти лет. По словам Гросу, их отношения начались с дружбы, поэтому сейчас ей особенно непросто привыкнуть к тому, что их пути разошлись.
Напомним, Алина Гросу после болезненного развода призналась, как часто прикладывается к рюмке: "Если честно... ".
Как сообщала Politeka, заплаканная Гросу ошарашила потрепанным видом, певица сделала признание: "Как красиво я начинала...".
Также Politeka писала, что гламурная Гросу показала, как изменилась за локдаун, кадры преображения: «В общем, я довольна».