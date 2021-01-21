Російський телеведучий і співак Максим Галкін показав, як розважається, поки поруч немає його дружини Алли Пугачової

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряного сімейства з'явилося архівне відео з Галкіним і його донькою Лізою. Парочка відпочивала десь за містом. Втомлений Галкін сів на сходинки, а Ліза вирішила зробити йому масаж.

Варто відзначити, що щасливий батько відразу ж став веселим і розслабився. Ліза, в свою чергу, наполегливо масажувала татові спину.

"Ліза і її чарівні руки", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники Галкіна залишили масу приємних відгуків.

"Щасливчик", "диво", "це називається, рейки, рейки нові", "Ліза, цей масаж робили і роблять всі діти в Росії))) у тебе дуже класна мама!", "Пощастило Максиму - така масажистка у нього класна", "Гарненька", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Максим Галкін обожнює викладати в мережу забавні відео зі своїми семирічними дітьми Лізою і Гаррі. На свій вік дітки дуже розвинені. Вони танцюють, співають, вивчають мистецтво і в цілому виглядають дуже вихованими дітьми. Ліза ж відрізняється акторською майстерністю.

Нагадаємо, що діти Пугачової і Галкіна змінилися до невпізнання, в мережі не приховують захоплення: "Чудо чудне".

Як повідомляла Politeka, Галкін показав, як виглядає зсередини їх з Пугачовою замок, ошелешивши деталями: «оточили Аллу такою...».

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