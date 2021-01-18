У мережі показав, як змінилися спадкоємці Алли Пугачової і Максима Галкіна за сім років

Фотоколаж з'явився кілька годин тому в офіційному Instagram-акаунті фан-клубу Єлизавети Галкіної, передає Politeka.net.

Оприлюднений знімок складається з двох частин. Зверху видно діти шоумена і співачки в дитячому віці. У кадрі малюки сидять в спеціальних дитячих кріслах. При цьому Гаррі мило посміхається в камеру, а його сестричка злякано дивиться на фотографа.

Знизу спадкоємці Пугачової і Галкіна вже підросли. Ліза була одягнена в білу косинку і рожеве пальто, а Гаррі вибрав синю курточку. В руках малюки тримали гілочки верби.

"Сильно змінилися? 😍 ",- запитали автори фан-клубу у шанувальників.

На що отримали ствердну відповідь.

"Звичайно змінюються дітки, які ж вони класні😍 😍 😍 🙏", "Милі дітки", "Диво дивне", - пишуть в мережі.

До слова, двійнята Ліза і Гаррі з'явилися на світ в 2013 році від сурогатної матері. Довгий час не було ніяких подробиць про народження малюків, проте напередодні Максим Галкін дав інтерв'ю, в якому розповів, що сурогатна мати не знала, чиїх дітей виношує.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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