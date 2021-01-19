Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна знає, як потрібно дивувати шанувальників зіркової сім'ї
Свіжі знімки в своєму мікроблозі опублікував шоумен.
Так, чоловік Алли Пугачової похвалився, як його дочка Ліза бере участь в колядах в школі.
Перед шанувальниками зіркової сім'ї спадкоємиця Галкіна і Пугачової постала в російському національному одязі, яка складається з синьої вишиванки-сарафана практично до підлоги.
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На голові у маленької Лізи красувалася шапка у вигляді корови.
"Ліза сьогодні на колядках у школі", - підписав Максим Галкін свіжі фото у своєму мікроблозі, на яких видно, як щаслива дочка шоумена намагається колядувати на Водохреща.
Користувачам сподобалася до душі Публікація і вони завалили Лізу лайками і захопленими коментарями.
"Яка красуня" ," як їй пасує"," суміш кровей це завжди диво природи", " За 15 років закордоном і забула вже що це!", "Гарненька яка", " яка красуня ! І так захоплена процесом! Так здорово!", "Які у вас вони славні, захоплююся вами!", "Яка ж вона красива! Просто диво! А батьки, які прекрасні! Без слів...", "Скільки радості в очах!", "Як очі горять", "копія мами", "Ухх, милашка яка", - написали вони в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Ліза Галкіна здивувала новою зовнішністю.
В одному з груп оприлюднили фото маленької Лізи, яка позувала в кріслі з телефоном в руках. Дівчинка одягла яскраву кофту в квіточку і блакитні джинси.
Дитина великими очима дивилася в камеру і посміхнулася. Волосся дитини були розпущеними і красиво накручені. Ймовірно, дівчинці за допомогою фотошопу було завдано макіяж, і це не сподобалося фанатам.
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