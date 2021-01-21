Российский телеведущий и певец Максим Галкин показал, как развлекается, пока рядом нет его жены Аллы Пугачевой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездного семейства появилось архивное видео с Галкиным и его дочкой Лизой. Парочка отдыхала где-то за городом. Уставший Галкин уселся на ступеньки, а Лиза решила сделать ему массаж.

Стоит отметить, что счастливый отец сразу же повеселел и расслабился. Лиза, в свою очередь, упорно массажировала папе спину.

«Лиза и её волшебные руки», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники Галкина оставили массу приятных отзывов.

«Счастливчик», «Прелесть», «Это называется, рельсы, рельсы новые», «Лиза, этот массаж делали и делают все дети в России))) У тебя очень классная мама!», «Везет Максиму - такая массажистка у него классная», «Хорошенькая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Максим Галкин обожает выкладывать в сеть забавные видео со своими семилетними детьми Лизой и Гарри. На свой возраст детки очень развиты. Они танцуют, поют, изучают искусство и в целом выглядят очень воспитанными детьми. Лиза же отличается актерским мастерством.

Напомним, что дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное".

Как сообщала Politeka, Галкин показал, как выглядит изнутри их с Пугачевой замок, ошарашив деталями: «Окружили Аллу такой…».

Также Politeka писала, что довольную дочь Галкина и Пугачевой засекли в вышиванке-сарафане, неожиданные фото: "Копия мамы...".