Знаменитий російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як вони з сином змінюють лампочки в розкішній люстрі їх палацу

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим відео у своєму Instagram.

Як відомо, Галкін з Пугачовою живуть в розкішному замку в селі з не найбільш звучною назвою - Грязь. Маєток розташовується на території площею в 1 гектар і являє собою стилізоване під палац будівлю в 6 поверхів з 20 кімнатами. Оздоблення будинку і меблі відповідають зовнішньому вигляду будівлі – все виконано під старовину.

На новому відео в своєму Instagram Галкін показав, як виглядає замок зсередини. На кадрах шоумен з сином Гаріком міняють лампочки у величезній люстрі середини 19-го століття. Хлопчик старанно допомагає батькові викручувати лампочки з люстри, яка виглядає набагато масивніше нього самого.

Шанувальники шоумена бурхливо відреагували на це відео.

"Майстри на всі руки! Гарік справжній хозіян росте", "Здорово, коли є помічник, хоч і маленький", "спасибі, що оточили нашу Аллу такою красою неймовірною", "Супер чоловіки! І лампочку замінити можете", "як красиво у вас і затишно. Щастя Вам добра і здоров'я", - пишуть люди.

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