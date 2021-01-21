Відома співачка і колишня солістка групи ВІА Гра Анна Сєдокова

Як повідомляє Politeka.net, співачка Анна Сєдокова зараз відпочиває в теплих країнах, тому в її сторіс в Instagram з'явилися свіжі кадри із зіркою і чудовими пейзажами, які її оточують.

Седокова вже більше як тиждень насолоджується райським відпочинком на морському березі та радує фанатів красивими знімками місцевої екзотики. Цього разу вона додала кілька відеороликів зі своєї післяобідньої прогулянки по місцевих вуличках, хвалячись стрункими ніжками й ідеальним личком.

На відео Анна Седокова знімає спочатку себе, освітлену косими сонячними променями, а потім залиту сонцем вулицю, будиночки і осяяну блакить морської води. На задньому тлі звучить легка музика, а співачка щосили насолоджується відпочинком і безтурботними буднями.

Для прогулянки зірка одягла широку білосніжну сорочку поверх купальника, підв'язала волосся у високий пучок на маківці і не забула про темні окуляри проти сонця.

Також Анна Седокова не упустила можливості в черговий раз похвалитися своїми стрункими ніжками, засмага на яких ліг красивим бронзовим відтінком, надавши шкірі світіння.

Фанати також могли побачити величезний басейн з прозорою водою, розташований над лінією пляжу. Купаючись в такому басейні потрібно всього лише насолоджуватися видом високих пальм, легкої брижі на морській гладі і бездонним блакитним небом. Сама Седокова коментує пейзаж питанням про те, чому тут так красиво.

На одному з відео Анна Седокова показала, що їй зараз не так просто, як багатьом могло здатися. Щоденна спокуса, з якою стикається зірка, - це десятки різноманітних і калорійних "смаколиків", які покладаються до кави. Але Седокова не здається і п'є каву без солодощів.

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