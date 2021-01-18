Известная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Анна Седокова показала невероятную фигурку
Как передает Politeka.net, 38-летняя певица поделилась у себя в Инстаграм фотографией с отдыха. Анна была одета в бежевый купальник, который сливался с ее телом. С первого взгляда можно было подумать, что красотка голая. Загорелая кожа идеально гармонировала с невидимым купальником. Седокова сидела на белом диванчике, подогнув под себя ноги. Волосы Анна собрала, а лицо прикрыла солнцезащитными очками.
Стоит отметить, что пышный бюст Анны так и норовил выпрыгнуть наружу. Невидимый лифчик так сильно сдавил упругости звезды, что поклонникам оставалось только пускать слюнки. Рядом с певицей на диванчике сидела красивая полосатая кошка.
«Кошки — это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости», - подписала фото Анна.
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В комментариях фигуристой красотке оставили массу комплиментов и приятных слов. Традиционно, не обошлось и без критики.
«Кошечки)) Большая симпатичнее», «Шикарна как всегда», «А зачем голая, больше не кому показать?», «Самая красивая кошка та, что справа», «Какая Вы идеально красивая!», «Я думала это Кимуся Кардашьян», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Седокова в полосатом бикини пожаловалась на располневшую фигуру: "Променяла зал на пельмешки".
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