Відома співачка Анна Седокова не стримала емоцій після цькування її дочки Аліни в мережі через страшну трагедію

Як розповідає Politeka, відповідний пост вона опублікувала в Instagram.

"Вчора, перебуваючи за тисячі км я побачила свою засмучену дитину в сторіз. Яка щиро не розуміла, чому її в 16 років, обговорюють дорослі тітки й дядьки та насміхаються через смерть її батька☺️. Друге питання навіщо на це провокують журналісти, знаючи що натовп овець легко одним словом відвести в потрібний напрямок. І так. Ви вівці. Ті хто обговорюють в коментарях дітей. І вас обов'язково з'їсть за це ваша карма", - розповіла вона.

Водночас Седокова визнала, що в цьому є і її частина провини.

"Чи є в цьому моя вина? Велика частина безумовно. Вирішивши недавно висловитися на тему виховання дітей, поділившись досвідом в надії, що він може стати в пригоді й зробити когось щасливішим, ця надія боляче вдарила мого власній дитині. І так більше не буде. Я люблю Instagram. Але не дозволю йому руйнувати моє життя", - додала вона.

При цьому Седокова, яка зазвичай любить спілкуватися зі своїми шанувальниками, закрила можливість що-небудь сказати до свого посту.

А ось сам тест співачка супроводжувала дивним знімком, на якому вона задоволена позує в екстра-міні в морі в обіймах чоловіка – Яніса Тімми.

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