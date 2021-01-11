Известная певица Анна Седокова не сдержала эмоций после травли ее дочери Алины в сети из-за страшной трагедии
Как рассказывает Politeka, соответствующий пост она опубликовала в Instagram.
"Вчера, находясь за тысячи км я увидела своего расстроенного ребёнка в сториз. Которая искренне не понимала, почему ее в 16 лет , обсуждают взрослые тёти и дяди и насмехаются из за смерти ее отца 🤦🏽♀️. Второй вопрос зачем на это провоцируют журналисты, зная что толпу овец легко одним словом увести в нужное направление. И да. Вы овцы. Те кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма", - рассказала она.
В то же время Седокова признала, что в этом есть и ее часть вины.
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"Есть ли в этом моя вина? Большая часть безусловно. Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребёнка. И так больше не будет. Я люблю Инстаграм. Но не позволю ему разрушать мою жизнь", - добавила она.
При этом Седокова, которая обычно любит общаться со своими поклонниками, закрыла возможность что-либо сказать к своему посту.
А вот сам тест певица сопровождала странным снимком, на котором она довольная позирует в экстра-мини в море в объятиях мужа – Яниса Тиммы.
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