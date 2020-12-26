Популярна співачка Анна Седокова розповіла про те, як тепер худне

Анна Седокова завжди славилася пишними формами і нестандартною зовнішністю, при цьому приваблива співачка ніколи не була худою. Цього разу зірка вирішила розповісти, що схудла знову на чотири кілограми і це половина її мети. Хоча вона не женеться за стандартами, так як хоче «повернути себе».

"Після народження третьої дитини в мені щось поламалося. Сильна дівчинка проміняла зал на пельмені , а мислення бійця на позитивне і приймаюче себе будь-яке. Ці заспокоювало думки, але не відображення в дзеркалі.

Найчарівніше, що я чую останнім часом, це бурчання свого живота.) Організм завжди знає, коли він голодний і я просто навчилася його слухати. А не заїдати стрес.Я вичікую цей момент.

Інтервальний .Ненавиджу дієти і будь-які заборони.Мені коли не можна, то все можна. А тут уявіть, що заборон на їжу немає, але їмо в певний час. І коли ти стільки терпів, то вже зіпсувати все не хочеться. З'являється цінність того що є!

Припинила себе спокушати. Раніше замовляю продукти і беру так як би для дітей пиріжки. Нехай буде. І звичайно це нехай через 15 хвилин після доставки в мені. Зараз я замовляю тільки корисні продукти", - розповідає Анна.

Ось як відреагували в мережі:

"Я більше 3х років на інтервальному голодуванні️️, ця система врятувала мене,💖; красуня. 😍 ; Не худни! Так норм👍; багато хто забуває, що організм не смітник; фігура красива😍; вогонь».

Також раніше Анна Седокова порушила уяву шанувальників сміливим чином.

вона розмістила відверте фото на своїй сторінці в "Instagram". На цей раз красуня одягла чорне плаття з зухвалим декольте, під яке не одягла бюстгальтер. Артистка сіла на сходинках в інтимній напівтемряві і спокусливо приспустила бретельку свого вбрання на плече, дозволивши милуватися розкішним бюстом. Вона закинула ногу на ногу і блиснула на фото оголеною коліном. Так і хочеться дізнатися, куди в цей час дивиться чоловік виконавиці Яніс.

В описі Анна Седокова розповіла про свої почуття віршами музиканта Володимира Висоцького.

Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.

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