Популярная певица Анна Седокова рассказала о том, как теперь худеет

Анна Седокова всегда славилась пышными формами и нестандартной внешностью, при этом привлекательная певица никогда не была худой. В этот раз звезда решила рассказать, что похудела снова на четыре килограмма и это половина ее цели. Хотя она не гонится за стандартами, так как хочет «вернуть себя».

«После рождения третьего ребёнка во мне что то поломалось. Сильная девочка променяла зал на пельмешки , а мышление бойца на позитивное и принимающее себя любое. Эти успокаивало мысли, но не отражение в зеркале.

Самое волшебное, что я слышу в последнее время, это урчание своего живота.)Организм всегда знает, когда он голоден и я просто научилась его слушать. А не заедать стресс.Я выжидаю этот момент.

Интервальное .Ненавижу диеты и любые запреты.Мне когда нельзя, то все можно. А тут представьте, что запретов на еду нет, но едим в определённое время. И когда ты столько терпел, то уже испортить все не хочется. Появляется ценность того что есть!

Прекратила себя искушать. Раньше заказываю продукты и беру так как бы для детей пирожки. Пусть будет. И конечно это пусть через 15 минут после доставки во мне. Сейчас я заказываю только полезные продукты», - рассказывает Анна.

Вот как отреагировали в сети:

«Я более 3х лет на Интервальном Голодании ⌛️, эта система спасла меня,💖; Красавица. 😍; Не худей! Так норм👍; Многие забывают, что организм не мусорка; Фигура красивая😍; Огонь».

Также ранее Анна Седокова возбудила воображение поклонников смелым образом.

она разместила откровенное фото на своей странице в "Инстаграм". На этот раз красотка надела черное платье с вызывающим декольте, под которое не надела бюстгальтер. Артистка села на ступеньках в интимном полумраке и соблазнительно приспустила бретельку своего наряда на плечо, позволив любоваться роскошным бюстом. Она забросила ногу на ногу и сверкнула на фото обнаженной коленкой. Так и хочется узнать, куда в это время смотрит муж исполнительницы Янис.

В описании Анна Седокова рассказала о своих чувствах стихами музыканта Владимира Высоцкого.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова блеснула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает