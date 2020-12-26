Популярная певица Анна Седокова рассказала о том, как теперь худеет
Анна Седокова всегда славилась пышными формами и нестандартной внешностью, при этом привлекательная певица никогда не была худой. В этот раз звезда решила рассказать, что похудела снова на четыре килограмма и это половина ее цели. Хотя она не гонится за стандартами, так как хочет «вернуть себя».
«После рождения третьего ребёнка во мне что то поломалось. Сильная девочка променяла зал на пельмешки , а мышление бойца на позитивное и принимающее себя любое. Эти успокаивало мысли, но не отражение в зеркале.
Самое волшебное, что я слышу в последнее время, это урчание своего живота.)Организм всегда знает, когда он голоден и я просто научилась его слушать. А не заедать стресс.Я выжидаю этот момент.
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Интервальное .Ненавижу диеты и любые запреты.Мне когда нельзя, то все можно. А тут представьте, что запретов на еду нет, но едим в определённое время. И когда ты столько терпел, то уже испортить все не хочется. Появляется ценность того что есть!
Прекратила себя искушать. Раньше заказываю продукты и беру так как бы для детей пирожки. Пусть будет. И конечно это пусть через 15 минут после доставки во мне. Сейчас я заказываю только полезные продукты», - рассказывает Анна.
Вот как отреагировали в сети:
«Я более 3х лет на Интервальном Голодании ⌛️, эта система спасла меня,💖; Красавица. 😍; Не худей! Так норм👍; Многие забывают, что организм не мусорка; Фигура красивая😍; Огонь».
Также ранее Анна Седокова возбудила воображение поклонников смелым образом.
она разместила откровенное фото на своей странице в "Инстаграм". На этот раз красотка надела черное платье с вызывающим декольте, под которое не надела бюстгальтер. Артистка села на ступеньках в интимном полумраке и соблазнительно приспустила бретельку своего наряда на плечо, позволив любоваться роскошным бюстом. Она забросила ногу на ногу и сверкнула на фото обнаженной коленкой. Так и хочется узнать, куда в это время смотрит муж исполнительницы Янис.
В описании Анна Седокова рассказала о своих чувствах стихами музыканта Владимира Высоцкого.
Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.
А еще Politeka писала, что Седокова блеснула похудевшей фигурой после диеты.
Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает