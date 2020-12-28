Відома співачка з українським корінням Анна Седокова похвалилася ідеальною засмагою, одягнувшись в один халат
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
«А у вас є улюблена процедура на вихід? Перед важливими подіями й, звичайно ж, перед Новим роком я завжди віддаю перевагу дермальному стимулятору...» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Седокова позує в одному халаті, демонструючи ідеальне обличчя і бездоганну засмагу.
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«Обожнюю», «о, мені дерматолог кожен місяць робить таке», «бомбезний вид», «мені здається, найкраще спорт, харчування і холодний душ, а ще відсутність алкоголю а раціоні. Це найбільше впливає на наш зовнішній вигляд», «як завжди чудово виглядаєте, Анна!», «бездоганний вигляд», - пишуть її шанувальники.
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На кадрі Седокова позує в сміливій сукні. Красуня сидить на стільці й показує себе. Після цього наряд змінюється на плаття з відкритими плечима і без білизни. Потім з'являється топ і короткі шорти. Після цього зірка показала ще кілька образів. Анна кожен лук супроводжувала коментарем критики.
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