Известная певица Анна Седокова показала себя и рассказала о мнениях

На кадре Седокова позирует в смелом платье. Красотка сидит на стуле и показывает себя. После этого наряд меняется на платье с открытыми плечами и без белья. Потом появляется топ и короткие шорты. После этого звезда показала еще несколько образов. Анна каждый лук сопровождала комментарием критики. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это слишком откровенно. Уже не знает, чем взять", - гласит комментарий к одному из образов.

"Кто ты? Только ты сам знаешь!

В мире, где тысячи мнений стремятся определить твою личность, только ТЫ имеешь право на это!

Мне все время говорили как надо и никто не оказался ни разу прав", - подписала звезда ролик.

Фанаты посмотрели кадры более 260 тысяч раз и написали комментарии:

"Анна Вы красотка в любой одежде", "Вся суть общественного мнения", "Ты красивая любая", "Аня, всем не угодишь, это так. Мораль всей басни такова. Живи как сердце подсказывает и не парься, только...".

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"После рождения третьего ребёнка во мне что то поломалось. Сильная девочка променяла зал на пельмешки , а мышление бойца на позитивное и принимающее себя любое. Эти успокаивало мысли, но не отражение в зеркале", - написала звезда.

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